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Латынина: "Вот как Сталин, который все время сначала боролся, боролся с Гитлером, а потом — раз!"
Юлия Латынина. Фото: ТАСС
— Сила и слабость Трампа заключается в том, что он ведет переговоры как авторитарный политик, — рассуждает Юлия Латынина на
Вот демократические государства так быстро не вертятся. Они поворачиваются тяжело, как дредноут. А Трамп в своих речах вертится очень быстро.
Это грандиозный плюс, когда имеешь дело со странами-изгоями, с одной стороны, но это также и грандиозный минус, если говорить о том, что твоя-то собственная страна демократическая, и она так не привыкла.
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Известный международный обозреватель — об особенностях авторитарных правителей.
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