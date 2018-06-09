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Латынина: "Вот как Сталин, который все время сначала боролся, боролся с Гитлером, а потом — раз!"

10.06.2018 11:43 — Разное | UDF  
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Юлия Латынина. Фото: ТАСС
Известный международный обозреватель — об особенностях авторитарных правителей.

— Сила и слабость Трампа заключается в том, что он ведет переговоры как авторитарный политик, — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. — Авторитарные политики в отличие от демократических, они легко могут менять свою точку зрения. Вот как Сталин, который все время сначала боролся, боролся с Гитлером, а потом — раз! — и заключает с ним соглашение Молотова – Риббентропа.

Вот демократические государства так быстро не вертятся. Они поворачиваются тяжело, как дредноут. А Трамп в своих речах вертится очень быстро.

Это грандиозный плюс, когда имеешь дело со странами-изгоями, с одной стороны, но это также и грандиозный минус, если говорить о том, что твоя-то собственная страна демократическая, и она так не привыкла.

 
 
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Известный международный обозреватель — об особенностях авторитарных правителей.
 
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