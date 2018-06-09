

Юлия Латынина. Фото: ТАСС

— Сила и слабость Трампа заключается в том, что он ведет переговоры как авторитарный политик, — рассуждаетна. — Авторитарные политики в отличие от демократических, они легко могут менять свою точку зрения. Вот как Сталин, который все время сначала боролся, боролся с Гитлером, а потом — раз! — и заключает с ним соглашение Молотова – Риббентропа.Вот демократические государства так быстро не вертятся. Они поворачиваются тяжело, как дредноут. А Трамп в своих речах вертится очень быстро.Это грандиозный плюс, когда имеешь дело со странами-изгоями, с одной стороны, но это также и грандиозный минус, если говорить о том, что твоя-то собственная страна демократическая, и она так не привыкла.