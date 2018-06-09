В Мостовском районе утонули два мальчика и мужчина

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Сообщение об утонувших поступило в МЧС 9 июня около 18.30. Несчастный случай произошел вблизи деревни Новоселки, в месте впадения Щары в Неман. Для поисковых работ были задействованы силы и средства МЧС, ОСВОД, РОВД.В воде нашли тела двух мальчиков — 7 и 14 лет, а также 44-летнего мужчины.