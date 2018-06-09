|
В Мостовском районе утонули два мальчика и мужчина
Иллюстративное фото
Сообщение об утонувших поступило в МЧС 9 июня около 18.30. Несчастный случай произошел вблизи деревни Новоселки, в месте впадения Щары в Неман. Для поисковых работ были задействованы силы и средства МЧС, ОСВОД, РОВД.
В воде нашли тела двух мальчиков — 7 и 14 лет, а также 44-летнего мужчины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение об утонувших поступило в МЧС 9 июня около 18.30.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)