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В Мостовском районе утонули два мальчика и мужчина

10.06.2018 11:42 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Два мальчика и мужчина утонули в Мостовском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об утонувших поступило в МЧС 9 июня около 18.30. Несчастный случай произошел вблизи деревни Новоселки, в месте впадения Щары в Неман. Для поисковых работ были задействованы силы и средства МЧС, ОСВОД, РОВД.

В воде нашли тела двух мальчиков — 7 и 14 лет, а также 44-летнего мужчины.

 
 
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Сообщение об утонувших поступило в МЧС 9 июня около 18.30.
 
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