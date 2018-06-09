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В ночном клубе в украинских Сумах взорвалась граната, 7 человек пострадали
Фото: Нацполиция Украины
По словам начальника горотдела полиции в Сумах Павла Карабуты, возможного 28-летнего подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Мотивы преступления пока неизвестны. Взрыв произошел около 6 утра.
«Мужчина взорвал гранату на площадке перед входом, где в это время находились люди», — сообщили в полиции.
В результате взрыва пострадали семь человек, трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.
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В результате взрыва гранаты РГД-5 в ночном клубе "Луна" в Сумах в воскресенье утром пострадало 7 человек.
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