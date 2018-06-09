﻿ В ночном клубе в украинских Сумах взорвалась граната, 7 человек пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ночном клубе в украинских Сумах взорвалась граната, 7 человек пострадали

10.06.2018 11:40 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Нацполиция Украины
В результате взрыва гранаты РГД-5 в ночном клубе «Луна» в Сумах в воскресенье утром пострадало 7 человек. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

По словам начальника горотдела полиции в Сумах Павла Карабуты, возможного 28-летнего подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции и служба охраны ночного клуба. Мотивы преступления пока неизвестны. Взрыв произошел около 6 утра.

«Мужчина взорвал гранату на площадке перед входом, где в это время находились люди», — сообщили в полиции.

В результате взрыва пострадали семь человек, трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате взрыва гранаты РГД-5 в ночном клубе "Луна" в Сумах в воскресенье утром пострадало 7 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
На 91 году скончалась актриса Юнис Гейсон – первая девушка Джеймса Бонда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика