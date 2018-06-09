Чем хвастаются жены российских олигархов в своих Instagram

Их жизни завидуют миллионы: и еще больше мечтают оказаться на их месте. Рассказываем о том, чем хвастаются в соцсетях почти что небожители.





Елена Перминова (жена Александра Лебедева)





Кристина Романова (гражданская жена Владислава Доронина)

Илона Котелюх (гражданская жена Николая Саркисова)

Ирина Винер-Усманова (жена Алишера Усманова)

Катарина Конкс (жена Дмитрия Конова)

Жена председателя Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация»Елена уже давно в касте мировых знаменитостей: если и снимается для глянца, то рассматривает только cover-story, если и дает интервью – то исключительно о своем сотрудничестве с известными брендами и занятии благотворительностью.В перерывах между Неделями моды, тренировками в спортзале и отдыхом на фешенебельных курортах Елена не забывает напоминать подписчикам о своих друзьях и соратниках –Кроме того, в Instagram модели можно найти бесчисленное количество роскошных платьев от ведущих мировых дизайнеров и, конечно, еще больше трогательных фото с детьми – вот в чем заключается ее главное богатство.В свое время на российского бизнесмена, совладельца компании «Капитал Груп»велась настоящая охота, и трофей достался «черной пантере». Роман продлился долгих пять лет (что для Наоми своего рода рекорд) и завершился так же стремительно, как и начинался.Поэтому когда журналисты выяснили, что новой избранницей миллиардера стала модель из Волгограда, то посчитали, что Владислав сильно занизил планку.Но нет: глядя на Instagram, можно смело сказать, что красотке Наоми она уступает, разве что, по возрасту и уровню авторитета в мире моды. В остальном все как у всех.Кстати, хвастается новая возлюбленная Доронина все теми же «простыми» женскими радостями: яхтами, фотографиями с красных дорожек, платьями от крутых дизайнеров, снимками с отдыха и кадрами с показов Недель моды, в которых она активно принимает участие.Гражданская жена одого из основных владельцев и члена совета директоров «РЕСО-Гарантии», как и другие наши героини, богатства не стесняется: где-то и новую шубку не прочь «засветить», где-то бредовую сумку может показать. Тем не менее, социальные сети эффектной блондинкизаполонили милые кадры с ребенком.Да-да, фотографий с маленьким сыном существенно больше, чем с шубами, дворцами и бриллиантами. Мы тоже удивились. Приятно, что Илона делает выбор не в пользу материальных ценностей.Вот уже на протяжении многих лет супруга основателя USM Holdings Алишера Усмановарастит олимпийских чемпионок по художественной гимнастике. Прославленный российский тренер буквально живет успехами своих подопечных.Поэтому неудивительно, что в Instagram-аккаунте своей Международной Академии спорта она не демонстрирует атрибуты роскошной жизни, предпочитая делиться лишь фотографиями с выступлений любимых спортсменок. Вот она, истинная преданность профессии.Жена председателя правления компании «Сибур»Катарина – настоящая светская львица. Здесь вам полный набор: маленькие собачки к любому платью на любой вкус, меха, мировые курорты, платья ценой с приличную московскую квартиру, а еще огромные букеты и фоточки из спортзала.Судя по соцсетям, муж Катарину балует. А мы просто завидуем!