Астана выступает за создание в рамках ШОС механизмов финансирования совместных проектов

Важно использовать мощь трехмиллиардного человеческого потенциала стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для активизации экономического сотрудничества организации, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Важно обеспечить переход к реализации торгово-инвестиционных проектов между нашими странами с двустороннего на многосторонний уровень. Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках Организации (ШОС - ИФ-К) совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов", - заявил Н. Назарбаев, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Циндао в воскресенье.

В целях создания общей платформы для развития совместных современных производств и расширения электронной торговли глава государства внес на рассмотрение идею создания площадки по обмену опытом в сфере цифровизации и новых технологий.

Для качественного экономического роста президент Казахстана предложил реализовать инфраструктурные "мегапроекты", которые должны обеспечить мощный мультипликативный эффект и позволят задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств-членов ШОС.

"Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ) по маршруту Пекин-Астана-Москва-Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС-ЕАЭС, а в будущем, надеемся, и ЕС", - заявил Н. Назарбаев.

Президент Казахстана также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за традиционное гостеприимство и прекрасные условия для проведения заседания совета и поприветствовал индийскую и пакистанскую стороны, которые впервые принимают участие в работе саммита в качестве полноправных членов.

"С вступлением Индии и Пакистана в ходе Астанинского саммита ШОС значительно укрепила свою роль в качестве влиятельного участника региональной и международной политики", - отметил глава государства.

Текст выступления Н.Назарбаева распространила в пятницу его пресс-служба.