ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По итогам саммита ШОС принята декларация

10.06.2018 11:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Лидеры стран ШОС по итогам состоявшегося в городе Циндао саммита организации приняли Циндаоскую декларацию.

Свои подписи под этим итоговым документом 18-го заседания Совета глав государств стран-членов ШОС на торжественной церемонии в присутствии журналистов поставили руководители Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

В общей сложности лидерами было принято 17 документов.

В их числе, в частности, решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС и документ об утверждении Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Лидеры также подписали решение об утверждении Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программу действий по ее выполнению. По итогам саммита принято и информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран-членов организации.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры стран ШОС по итогам состоявшегося в городе Циндао саммита организации приняли Циндаоскую декларацию. Свои подписи под этим итоговым документом 18-го...
 
Новости дня
Новости разные
 
3 медали завоевали белорусы в первый день ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика