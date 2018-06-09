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На пожаре в Барановичах погиб пенсионер
Новости Беларуси. 9 июня около шести утра начался пожар в одной из девятиэтажек Барановичей.
По информации Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных из окна шестого этажа шёл дым. Жильцы горевшего дома сообщили, что в квартире может быть человек.
Спасателей вскрыли деревянную входную дверь и проникли в помещение. В коридоре на полу без признаков жизни лежал владелец квартиры. 75-летнего гражданина вынесли наружу, после чего были проведены реанимационные мероприятия. Спасти пенсионера не удалось.
Огнём повреждены внутренняя отделка и имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов не потребовалась.
Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожности при курении погибшим.
На неделе в Чашникском районе загорелась двухэтажка.
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Новости Беларуси. 9 июня около шести утра начался пожар в одной из девятиэтажек Барановичей. По информации Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных из окна...
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