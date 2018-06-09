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В Мостовском районе ведётся поиск трёх утонувших людей
Новости Беларуси. 9 июня около половины седьмого вечера спасателям поступило сообщение о трёх утонувших людях.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, несчастный случай произошёл в Мостовском районе вблизи деревни Новосёлки в месте впадения реки Щара в Неман.
Поиск людей осуществляется сотрудниками МЧС, ОСВОД и РОВД.
Весной 2018 года в Днепре в Рогачёве было обнаружено тело.
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Новости Беларуси. 9 июня около половины седьмого вечера спасателям поступило сообщение о трёх утонувших людях. По сведениям Гродненского ОУМЧС, несчастный...
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