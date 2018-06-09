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В Мостовском районе ведётся поиск трёх утонувших людей

10.06.2018 12:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 9 июня около половины седьмого вечера спасателям поступило сообщение о трёх утонувших людях.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, несчастный случай произошёл в Мостовском районе вблизи деревни Новосёлки в месте впадения реки Щара в Неман.  

Поиск людей осуществляется сотрудниками МЧС, ОСВОД и РОВД.  

Весной 2018 года в Днепре в Рогачёве было обнаружено тело. 

Погибшим оказался 80-летний мужчина – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Беларуси. 9 июня около половины седьмого вечера спасателям поступило сообщение о трёх утонувших людях.   По сведениям Гродненского ОУМЧС, несчастный...
 
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