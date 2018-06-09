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Беларусь и Китай установили безвизовый режим

10.06.2018 13:40 — Разное | ОНТ  
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Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем подписано сегодня в Циндао на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Его заключение стало итогом переговоров лидеров двух стран. От белорусской стороны свою подпись под документом поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Помимо соглашения о «безвизе», Беларусь и Китай заключили ряд других контрактов в различных сферах.

 
 
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​Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем подписано сегодня в Циндао на саммите Шанхайской организации...
 
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