Беларусь и Китай установили безвизовый режим

Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем подписано сегодня в Циндао на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Его заключение стало итогом переговоров лидеров двух стран. От белорусской стороны свою подпись под документом поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Помимо соглашения о «безвизе», Беларусь и Китай заключили ряд других контрактов в различных сферах.