В Беларуси стартовал новый бизнес: бургерная на колесах BurgerLab

сообщает officelife.media. «Это бургерная на колесах. Наша основная цель — готовить клевую еду и получать от этого удовольствие», — так вкратце описывают своей проект его авторы: команда энтузиастов из Минска , в которую входят Станислав, Андрей, Павел и Елена. По мнению молодых предпринимателей, у их бизнеса есть перспектива, поскольку уличная еда — это целая культура, которая только начала развиваться в нашей стране,officelife.media.





Бизнесмены уже приобрели фургон Mercedes, который переоборудовали в фудтрак. Своим клиентам они предлагают бургеры, причем как классические — с мясом, так и вегетарианские. Также в BurgerLab можно заказать освежающие и горячие напитки.





В проект планируется вложить около $45 000. По состоянию на начало мая, когда был открыт сбор средств на краудфандинговой площадке Ulej, в BurgerLab уже было задействовано свыше $16 000.





От народного финансирования предприниматели ждали инвестиций в размере 6000 рублей. Эти деньги нужны были на покраску трака ($1500), закупку мебели и освещение террасы на ул. Октябрьской ($1350) (арендовано место на парковке между баром «Хулиган» и залом «Моби Дик»), а также уличный гриль ($150).





Нашлось 86 желающих поддержать BurgerLab. Они собрали около 17,4 тыс. рублей.





— Проект уже стартовал. В настоящий момент мы работаем по фестивалям. 14 июня BurgerLab будет присутствовать на гастрофесте на территории завода «Горизонт», — рассказал корреспонденту Office Life один из авторов бизнеса — Станислав Батурчик.





По словам Станислава, основные средства на развитие предоставил частный инвестор из Англии. Он активно помогал молодому бизнесу на стадии разработки. Раскрывать личность загадочного инвестора Станислав пока не стал.



