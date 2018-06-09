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В Беларуси стартовал новый бизнес: бургерная на колесах BurgerLab

10.06.2018 13:28 — Разное | Партизан  
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Его создатели прибегли к краудфандингу, чтобы собрать деньги на развитие. Желающих поддержать начинание нашлось так много, что итоговая сумма инвестиций в три раза превысила ожидаемую.

В Беларуси стартовал новый бизнес: бургерная на колесах BurgerLab
BurgerLab
«Это бургерная на колесах. Наша основная цель — готовить клевую еду и получать от этого удовольствие», — так вкратце описывают своей проект его авторы: команда энтузиастов из Минска, в которую входят Станислав, Андрей, Павел и Елена. По мнению молодых предпринимателей, у их бизнеса есть перспектива, поскольку уличная еда — это целая культура, которая только начала развиваться в нашей стране, сообщает officelife.media.

Бизнесмены уже приобрели фургон Mercedes, который переоборудовали в фудтрак. Своим клиентам они предлагают бургеры, причем как классические — с мясом, так и вегетарианские. Также в BurgerLab можно заказать освежающие и горячие напитки.

В проект планируется вложить около $45 000. По состоянию на начало мая, когда был открыт сбор средств на краудфандинговой площадке Ulej, в BurgerLab уже было задействовано свыше $16 000.

От народного финансирования предприниматели ждали инвестиций в размере 6000 рублей. Эти деньги нужны были на покраску трака ($1500), закупку мебели и освещение террасы на ул. Октябрьской ($1350) (арендовано место на парковке между баром «Хулиган» и залом «Моби Дик»), а также уличный гриль ($150).

Нашлось 86 желающих поддержать BurgerLab. Они собрали около 17,4 тыс. рублей.

— Проект уже стартовал. В настоящий момент мы работаем по фестивалям. 14 июня BurgerLab будет присутствовать на гастрофесте на территории завода «Горизонт», — рассказал корреспонденту Office Life один из авторов бизнеса — Станислав Батурчик.

По словам Станислава, основные средства на развитие предоставил частный инвестор из Англии. Он активно помогал молодому бизнесу на стадии разработки. Раскрывать личность загадочного инвестора Станислав пока не стал.


 
Теги: Минск
 
 
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Его создатели прибегли к краудфандингу, чтобы собрать деньги на развитие. Желающих поддержать начинание нашлось так много, что итоговая сумма инвестиций в три...
 
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