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Трагедия: на реке Щара в Мостовском районе утонули сразу три человека
Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, информация о происшествии поступила в экстренные службы в субботу вечером, в 18.28.
Инцидент произошел у деревни Новоселки, в месте впадения реки Щара в Неман.
На поисковые работы вышли представители МЧС, ОСВОД и милиции.
По информации ОСВОД, с начала этого года в Беларуси утонуло уже более 100 человек. Такие несчастные случаи чаще всего происходят во время купания в водоемах.
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Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, информация о происшествии поступила в экстренные службы в субботу вечером, в 18.28.
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