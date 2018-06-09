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Трагедия: на реке Щара в Мостовском районе утонули сразу три человека

10.06.2018 13:18 — Разное | Партизан  
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Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, информация о происшествии поступила в экстренные службы в субботу вечером, в 18.28.

Инцидент произошел у деревни Новоселки, в месте впадения реки Щара в Неман.

На поисковые работы вышли представители МЧС, ОСВОД и милиции.

По информации ОСВОД, с начала этого года в Беларуси утонуло уже более 100 человек. Такие несчастные случаи чаще всего происходят во время купания в водоемах.


 
 
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Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, информация о происшествии поступила в экстренные службы в субботу вечером, в 18.28.
 
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