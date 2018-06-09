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Фотофакт: в Беларуси погибают каштаны

10.06.2018 13:02 — Разное | Партизан  
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Из-за минирующей моли Беларусь вскоре может остаться и вовсе без каштанов.



Значительное число белорусских каштанов умирает из-за поражения молью, сообщает корреспондент Sputnik.

О грядущей проблеме с каштанами не так давно Sputnik рассказывали ботаники: как отмечали специалисты, из-за завозной болезни деревья вскоре придется массово заменять, а без листвы они могут оказаться уже в середине лета.

Таким заявлениям уже есть подтверждение. Если присмотреться, большинство каштанов как в Минске, так и во многих других городах, имеют неестественный цвет листвы — она покрывается коричневыми пятнами и опадает.
Вызваны поражения так называемой минирующей молью — от насекомого оградить деревья очень трудно, ведь личинки пожирают листву изнутри и постепенно убивают растение. Некоторые каштаны уже и вовсе стоят без листвы, другие рискуют вскоре не только лишиться роскошной кроны, но и погибнуть.

С такой "каштановой болезнью" столкнулись не только в Беларуси: поражены деревья и во многих городах России, Украины, Латвии и других государств. К сожалению, специалисты называют самым оптимальным способом избавления городов от умирающих деревьев их замену на менее подверженные такой напасти растения.


 
Теги: Минск
 
 
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Из-за минирующей моли Беларусь вскоре может остаться и вовсе без каштанов.
 
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