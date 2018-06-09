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Президент Туркмении презентовал свою новую книгу о матери

10.06.2018 12:55 — Разное | Партизан  
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов презентовал книгу о своей матери Огулабат-эдже под названием «Поклонение матери – преклонение перед святыней».

 Труд главы государства, как обычно, издан на трех языках — туркменском, английском и русском. Составленная «Ферганой» библиография туркменского лидера пополнилась 43-м пунктом.

Новую книгу Бердымухамедов вручил председателю Меджлиса, заместителям главы кабинета министров, а также руководителям военных и правоохранительных органов после презентации проектов новых объектов, запланированных к строительству в Ашхабаде и регионах, сообщает туркменская интернет-газета «Золотой век».

Гурбангулы Бердымухамедов подписывает свою книгу. Кадр гостелевидения Туркмении

В этом сочинении рассказывается о жизни матери Бердымухамедова, которая представляется как «пример приверженности исконным духовно-нравственным и семейным ценностям туркменского народа», а также об отношениях между родителями и детьми вообще и о матерях как хранительницах домашнего очага и традиций. Пересказы легенд о матерях перемежаются рассуждениями о почитании матери, семьи и родины.

В книге четыре главы («Словом озаренное величие», «Украшение дома и очага», «За заботу обо всех – бесконечный ей почет», «Мать – благоденствие») и иллюстрации. В выходных данных, как в большинстве других книг Бердымухамедова, значится Туркменская государственная издательская служба, но иллюстрированные издания президента, как правило, печатаются не в Ашхабаде, а в Германии.

Это уже вторая презентованная в 2018 году книга Бердымухамедова, предыдущая — «Учение Аркадага – основа здоровья и воодушевления» — была роздана туркменским министрам в марте. Судя по сообщениям туркменских СМИ, Бердымухамедов на этом не остановится. Посетив в апреле Ахалтекинский конный комплекс, президент сел за очередную книгу о лошадях. Работа над четвертой книгой, посвященным ахалтекинским скакунам, анонсировалась еще в сентябре 2017 года, но до сих пор известно только о трех: «Ахалтекинец — наша гордость и слава» (2008), «Полет небесных скакунов» (2011) и «Стремительная поступь скакуна» (2016). Рекорд по количеству изданных книг президента был поставлен в 2016 году, в течение которого вышло семь отдельных изданий, подписанных его именем.

Роман туркменского президента об отце Мяликгуле Бердымухамедове вышел в 2013 году. Он повествует о юности в годы Второй мировой войны и называется «Птица счастья», в 2014 году по нему поставили спектакль. Кроме того, в 2012 году вышла книга «Верный сын Родины. Дело всей жизни Мяликгулы-ага», подготовленная специалистами Архивного фонда президента.


 
 
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов презентовал книгу о своей матери Огулабат-эдже под названием «Поклонение матери – преклонение перед...
 
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