Беларусь – на 101 месте в рейтинге миролюбия

Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) проанализировал ситуацию в 163 странах мира, в которых живет 99,7% населения.

В результате был составлен «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index).

В этом году Беларусь поднялась в рейтинге на два пункта и заняла 101-ю позицию. На последнем месте (163) – Сирия, а возглавляет рейтинг Исландия.

Белсат. Если говорить о наших соседях, то Россия на 154-м месте, Польша – на 32-м, Литва – на 36-м, Латвия – на 31-м, Украина – на 152-м, сообщает

При составлении рейтинга учитывали уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, уровень террористической угрозы и то, насколько стабильное экономическое и политическое положение в стране.