Химзавод или лагуны с навозом! Жители Новосад — в постоянной борьбе за кислород

Жители деревни Новосады в Борисовском районе постоянно сражаются за право дышать чистым воздухом. Сначала зловоние распространяли завод по производству асфальта и свинокомплекс с навозными лагунами. Потом, казалось бы, появилась альтернатива — новая фабрика, которая решит проблему с животноводческими отходами. Но это тоже химпроизводство. А значит, борьба продолжается.





Безусловно, эти отходы загрязняли и продолжают загрязнять окружающую среду, ведь очистка лагун не производилась более 15 лет. В связи с необходимостью улучшения экологической обстановки и было принято решение о реализации проекта «Производство биоудобрений из отходов животноводства».





В частности, предусмотрено возведение завода по производству органических удобрений широкого спектра применения, мощностью до 80 000 тонн в год. Площадкой для строительства была выбрана территория бывшего асфальтобетонного завода в районе деревни Новосады, которая определена инвестиционным договором. Данный проект включен в Госпрограмму инновационного развития Беларуси до 2020 года (Указ Президента от 31 января 2017 г. №31). Госзаказчиком выступает Миноблисполком.









— На данный момент у нас заключен инвестиционный договор с Миноблисполкомом, на его реализацию выделены иностранные инвестиции и средства белорусского инновационного фонда, — рассказал главный инженер ООО «Интроактив» Сергей Пилинога. — Эту территорию мы выбрали не случайно, ведь примерно в километре находятся лагуны — миллион тонн сырья, которые загрязняют окружающую среду ежедневно. Здесь же рядом — железная дорога, есть подъездные пути, то есть нам будет удобно транспортировать сырье.





Правда, не только железная дорога располагается поблизости от планируемой стройплощадки: примерно в трехстах метрах от нее находится школа, чуть далее — детский сад и жилые дома. Именно поэтому многие местные жители выступают против строительства.





— Когда функционировал асфальтобетонный завод, так называемая роза ветров была обращена к школе и дышать было нечем, мы задыхались, — рассказала педагог местной школы Валентина Лихачева. — Куда мы только не обращались — во все инстанции писали письма. Наконец-то завод закрыли, и мы вздохнули с облегчением. Закрыли и лошницкий свинокомплекс, зато неподалеку открыли новый — запах постоянно присутствует, постиранное белье не высушить. Если построят завод, будет стоять такая вонь — ведь сюда свезут тонны отходов.









В свою очередь инвестор уверяет, что строительство завода не причинит вред окружающей среде. Производственная технология носит инновационный характер — это особый замкнутый энергоэффективный цикл утилизации отходов животноводства, исключающий попадание отработанной воды и пара в окружающую среду за счет системы рециркуляции тепла и эффективных очистных сооружений. К слову, проект базируется на технологиях VI технологического уклада и не имеет аналогов в Беларуси. Данные технологии предусматривают вместо сжигания навоза превращение его в высококачественное удобрение, исключают выбросы в атмосферу и позволяют использовать полученное тепло для подсушки отсепарированного навоза.





— Мы добавлять в отходы животноводства практически ничего не будем, так чем же мы загрязним окружающую среду? — недоумевает Сергей Пилинога. — Ничего вредного завозить из-за границы не собираемся, да это нам никто и не позволит. Все, что наносит урон природе, уже сейчас находится в лагунах и попадает в питьевую воду. Аммиак, который выделяется в процессе производства, будет храниться в специальных емкостях и не попадет в окружающую среду.





Кроме того, как уверяют представители ООО «Интроактив», новое производство обеспечит поступление дополнительных средств в местный бюджет от уплаты обязательных налогов, сборов, платежей. Это позволит направить часть таких выплат на нужды местных жителей. А именно — на ремонт дошкольных учреждений и школы, в том числе на их техническое и материальное перевооружение, строительство канализационной насосной станции, прокладку фекальных трубопроводов от д. Новосады до очистных сооружений Борисова, позволит создать дополнительные рабочие места, улучшить качество дорог, пешеходных дорожек, освещенность населенных пунктов.









Тем не менее жители д. Новосады придерживаются мнения, что этот проект удобен и выгоден только инвесторам и тем, кто вкладывает в него деньги.





— У меня бронхит с астматическим компонентом. Как, вы думаете, я отношусь к этому безумию? — не скрывает недовольства местная жительница Галина П. — В погоне за деньгами им не жаль ни детей, ни стариков. Нас травят с четырех сторон многие годы. «Свои» уничтожают своих же… У нас и так сегодня поселок вдов — мужчины умирают. Что дальше будет — не знаем…





Состоялось общественное обсуждение проекта, на котором присутствовало около 300 человек из числа местных жителей, представителей заказчика и проектировщика. Проходило оно достаточно бурно, и, как отмечают представители ООО «Интроактив», местные жители не были готовы к конструктивному диалогу, не давали возможности инвестору в полном объеме представить свой проект. В итоге ООО «Интроактив» было поручено разработать отдельный проект санитарно-защитной зоны с обязательным прохождением санитарно-гигиенической экспертизы.





— В соответствии с действующим законодательством на стадии предпроектной подготовки не требуется разрабатывать отдельный проект санитарно-защитной зоны, — пояснил Сергей Пилинога. — Он будет разработан на стадии архитектурного проекта и передан для прохождения государственной санитарно-гигиенической экспертизы.





На данный момент представители ООО «Интроактив» готовятся к повторному общественному обсуждению. Также на запланированной территории ведутся работы по демонтажу бывшего асфальтобетонного завода. К слову, объемы работ там внуштельные. Как будут развиваться события — прогнозировать сложно. Местные жители настроены решительно и уверяют, что будут обращаться во все инстанции, чтобы не допустить строительства завода именно в районе д. Новосады.





Елена Супранович пояснила МЛЫН.BY , что говорить о скором возведении завода преждевременно. Главный специалист отдела архитектуры и строительства Борисовского райисполкомапояснила, что говорить о скором возведении завода преждевременно.





— В результате проведенного голосования в рамках общественного обсуждения жители близлежащих деревень единогласно выступили против строительства завода, — уточнила специалист.





Общественное обсуждение приостановлено на стадии рассмотрения отчета о воздействии на окружающую среду (ОВОС), так как указанные в нем выводы показались комиссии недостаточными. В частности, не просчитаны размеры санитарно-защитной зоны, чего требует пункт 8.25 Постановления Совета Министров №47 от 19.012017. Комиссия отправила ОВОС на доработку.





— В постановлении сказано: на стадии экологической экспертизы предпроектной (предынвестиционной) документации, необходимо, чтобы были просчитаны размеры санитарно-защитной зоны. В случае ее изменения – обоснование такого решения. Таким образом, только после выполнения этих требований о доработке отчета можно будет говорить о дальнейшем общественном обсуждении, — подчеркнула Елена Супранович.



