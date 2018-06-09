"Туристов больше, чем жителей". Мэр французского городка о фестивале за два миллиона евро

В минувшие выходные на Лазурном берегу Франции завершился фестиваль «Звезды Мужена», в котором принимала участие белорусская делегация . В город с населением 19 тысяч человек приехало 33 тысячи гостей. AFISHA.TUT.BY пообщалась с мэром Мужена Ришаром Гали и спросила, как за 13 фестивальных лет из французской деревни сделать один из туристических центров региона. И как в кризисный для местного туризма год увеличить количество туристов на 118 процентов.

150 титулованных шефов и два миллиона евро

В 2006 году в Мужене прошел первый гастрономический фестиваль. Никто не предполагал, что мэрия города рискнет повторять такое масштабное событие — а уже тогда участие приняло более сотни шефов. Но Ришар Гали не просто повторил, а сделал фестиваль главным ежегодным гастрособытием региона.



Мэр Мужена Ришар Гали

- Вся моя команда в мэрии подумала, что я сошел с ума, — улыбается месье Гали. — Это слишком крупное событие для властей 19-тысячного города, чтобы делать его ежегодным. Но, кажется, мы справились.

— Сейчас фестиваль проводится при поддержке частного бизнеса. Как происходила эта интеграция?

— Это постепенный процесс, но уже сразу было понятно, что нам не организовать такое большое событие без участия тех же поставщиков продуктов. Нам нужна была модель, при которой это будет выгодно не только городу, но и бизнесу. Хотя бы на уровне обмена визитками и контактами, установления бизнес-связей и поиска партнеров в цепочке «поставщик/сегмент HoReCa».

— Говоря о вложениях, о каком бюджете идет речь?

— Провести такой фестиваль стоит два миллиона евро: на сегодня 40−50 процентов расходов берет на себя город, остальное — это частное партнерство. Но экономический результат, который дает фестиваль, гораздо более серьезный.



Титулованные шеф-повара на открытии фестиваля «Звезды Мужена»

— Каким образом вы оцениваете результат и измеряете «возврат инвестиций»?

— Слоев эффективности очень много, но возьмем для примера медиа. На фестиваль приезжают главные телеканалы Франции TF1, TF2, которые посвящают нам в утренних программах по 3−5 минут эфирного времени — это колоссальные бюджеты, если бы нам пришлось выкупать это время самостоятельно. В прошлом году приезжал известный французский журнал Paris Match и сделал про нас не один разворот, а целых шесть страниц — о городе и фестивале. Давайте считать: одна страница в Paris Match стоит 150 тысяч евро. Только этим репортажем мы «сэкономили» 900 тысяч евро.

Второй эффект касается непосредственно приезда гостей. В Мужене живет меньше 20 тысяч человек, а во время фестиваля только в прошлом году приехало около 33 тысяч туристов. Все они живут в отелях, едят в городе, что-то покупают — конечно, это увеличивает финансовый поток.

Третий эффект касается фермерских хозяйств, производителей и поставщиков, которые приезжают сюда, чтобы найти новых партнеров и рынки сбыта.

Четвертый отслеживает наш центр туризма, который сообщит вам, что если по всей Франции в прошлом году шла тенденция к снижению туристического потока, то у нас он вырос на 118 процентов по отношению к прошлому году.



В центре — мэр Мужена Ришар Гали

— Крупное мероприятие для маленького города — событие важное, но технически сложное. Как местные смотрят на такое активное развитие фестиваля?

— Мы стараемся слышать жителей. Первые годы были организационные нюансы, связанные, скажем, с парковкой и большим потоком машин во время фестиваля. В результате сейчас у нас есть отдельные паркинги только для жителей Мужена на время фестиваля, и общие — для всех остальных. В целом же местные относятся с пониманием — «Звезды Мужена» длятся всего два дня, можно к этому привыкнуть и начать относиться как к празднику.

Конкуренция с Каннами и зимний сезон

— Расположение Мужена — его преимущество и недостаток одновременно. Живописные виды Прованса, с одной стороны, и сразу три больших туристических центра — Ницца, Канны и Грас — с другой. Как вы преодолеваете конкуренцию?

— С одной стороны, это сложно. Но с другой стороны — просто. Ежегодно мы принимаем около 150 шефов на фестивале. А ведь впоследствии каждый из них становится идеальным послом города Мужена: рассказывает в своей стране об этом месте, событии и о том, что он здесь видел. Кроме того, сейчас во Франции особенно развит гастрономический туризм, а наш город как гастронаправление уже зарекомендовал себя. Сыграли свою роль и в прошлом семь, а ныне три мишленовских ресторана, и то, что в разное время здесь покупали недвижимость и жили Эдит Пиаф, Поль Элюар, Пабло Пикассо, Катрин Денев, Рианна. Все это — реклама города, если хотите.



Вид на гастрономическую деревню Мужена

— У Лазурного берега есть четкая сезонность: с июня по конец сентября. Как Мужен ощущает себя в осенне-зимний нетуристический период?

— Мы стараемся делать много культурных мероприятий вне сезона. Например, в октябре у нас проходит фестиваль органной музыки, в декабре широко отмечаем праздник святого Николая, также зимой в местных соборах проводим фестиваль классической музыки, весной — серия профессиональных конференций. Кроме того, регулярно проходят пленэры для художников и скульпторов, а еще два спектакля в неделю проходит в нашем новом концертном зале. Для профессионалов у нас есть студия звукозаписи и одна из четырех высших национальных школ танца. А вот прямо в 50 метрах отсюда находится частный музей классического искусства, где античная скульптура и египетские саркофаги соседствуют со скульптурами Родена, полотнами Шагала, Пикассо, Дали, Лихтенштейна, Матисса, Модильяни и Кокто. И я могу перечислять бесконечно: в Мужен приезжают за тем, чтобы почувствовать качество жизни и само искусство жить.