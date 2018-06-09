10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд рассмотрит материалы проверки минчанки, содержавшей в однокомнатной квартире десятки котов, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко.

В мае во Фрунзенское РУВД поступило коллективное обращение от жильцов многоэтажки по ул.Чайлытко. Они информировали милицию о соседке, которая содержит в своей однокомнатной квартире десятки котов.

"Участковым инспектором милиции ГОМ-2 Фрунзенского РУВД Минска в отношении гражданки был составлен протокол по ст.15.47 КоАП (нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных). В настоящее время материалы проверки направлены в суд для рассмотрения", - рассказала Наталья Оскирко.

Как сообщалось, изъятых у минчанки котов привезли в пункт временного содержания на ул. Гурского. Животные истощены, большинство из них больны вирусной инфекцией, у некоторых плохое зрение. Минчане и волонтеры не остались равнодушными к судьбе домашних питомцев: 19 уже нашли дом, в пункте остаются 57 котов и кошек.-0-