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Автомобиль протаранил здание супермаркета в Японии
В городе Шибукава к северо-западу от Токио 55-летний мужчина въехал на автомобиле в здание супермаркета, ранив 14 человек.
Сообщается, что девять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один – в критическом.
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В городе Шибукава к северо-западу от Токио 55-летний мужчина въехал на автомобиле в здание супермаркета, ранив 14 человек.
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