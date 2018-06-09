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Автомобиль протаранил здание супермаркета в Японии

10.06.2018 14:26 — Разное | ОНТ  
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В городе Шибукава к северо-западу от Токио 55-летний мужчина въехал на автомобиле в здание супермаркета, ранив 14 человек.

Сообщается, что девять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один – в критическом.

 
 
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​В городе Шибукава к северо-западу от Токио 55-летний мужчина въехал на автомобиле в здание супермаркета, ранив 14 человек.
 
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