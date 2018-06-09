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Теннис: Егор Герасимов не смог выйти в основную сетку турнира в Штутгарте
Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил опытному россиянину Михаилу Южному в решающей игре квалификации турнира АТР в Штутгарте.
Для победы Южному хватило одного часа, в который вместились два успешных для него сета – 6:3, 6:2. Отметим, что в конце июня ветерану российского тенниса исполнится 36 лет.
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Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил опытному россиянину Михаилу Южному в решающей игре квалификации турнира АТР в Штутгарте.
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