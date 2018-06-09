ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теннис: Егор Герасимов не смог выйти в основную сетку турнира в Штутгарте

10.06.2018 14:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил опытному россиянину Михаилу Южному в решающей игре квалификации турнира АТР в Штутгарте.

Для победы Южному хватило одного часа, в который вместились два успешных для него сета – 6:3, 6:2. Отметим, что в конце июня ветерану российского тенниса исполнится 36 лет.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил опытному россиянину Михаилу Южному в решающей игре квалификации турнира АТР в Штутгарте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль протаранил здание супермаркета в Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика