Теннис: Егор Герасимов не смог выйти в основную сетку турнира в Штутгарте

Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил опытному россиянину Михаилу Южному в решающей игре квалификации турнира АТР в Штутгарте.

Для победы Южному хватило одного часа, в который вместились два успешных для него сета – 6:3, 6:2. Отметим, что в конце июня ветерану российского тенниса исполнится 36 лет.