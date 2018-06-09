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Беларусь и Китай договорились о безвизовом режиме

10.06.2018 13:36 — Разное | KYKY  
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Список стран, куда беларус может отправиться хоть завтра даже с «чистым» паспортом расширился: Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим, пишет TUT.by, ссылаясь на БелТа. Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано сегодня в Циндао. 

Документ заключен по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От беларуской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Когда именно можно будет без визы лететь, например, первым рейсом в Шанхай, пока неизвестно. Ждем. 

Напомним, консульский сбор за однократную визу в континентальный Китай составлял 30 долларов, а многократная годовая виза обходилась белорусам в 90 долларов США.

 
 
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Список стран, куда беларус может отправиться хоть завтра даже с «чистым» паспортом расширился: Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим, пишет TUT.by,...
 
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