Беларусь и Китай договорились о безвизовом режиме

Список стран, куда беларус может отправиться хоть завтра даже с «чистым» паспортом расширился: Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим, пишет TUT.by, ссылаясь на БелТа. Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано сегодня в Циндао.

Документ заключен по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От беларуской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Когда именно можно будет без визы лететь, например, первым рейсом в Шанхай, пока неизвестно. Ждем.

Напомним, консульский сбор за однократную визу в континентальный Китай составлял 30 долларов, а многократная годовая виза обходилась белорусам в 90 долларов США.