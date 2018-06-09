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Приложение для женщин от Гурского стало одним из самых популярных в мире

10.06.2018 12:38 — Разное | KYKY  
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Мобильное приложение, которое помогает женщинам составлять календарь месячных и овуляции, Flo в мае стало самым популярным в мире в категории «Здоровье и фитнес» по количеству новых установок на платформе iOS. На рынок приложение запустил беларуский IT-предприниматель Дмитрий Гурский, он же у себя в Facebook и сообщил хорошие новости. А заодно рассказал, какой рейтинг у Flo на других платформах. 

Напомним, приложение Flo привлекло пять миллионов долларов инвестиций. Сейчас его разработкой вместе с Гурским занимается модель и филантроп Наталья Водянова, которая в сентябре прошлого года Дмитрий принял в совет директоров.
 

 
 
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Мобильное приложение, которое помогает женщинам составлять календарь месячных и овуляции, Flo в мае стало самым популярным в мире в категории «Здоровье и фитнес» по...
 
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