Приложение для женщин от Гурского стало одним из самых популярных в мире

Мобильное приложение, которое помогает женщинам составлять календарь месячных и овуляции, Flo в мае стало самым популярным в мире в категории «Здоровье и фитнес» по количеству новых установок на платформе iOS. На рынок приложение запустил беларуский IT-предприниматель Дмитрий Гурский, он же у себя в Facebook и сообщил хорошие новости. А заодно рассказал, какой рейтинг у Flo на других платформах.

Напомним, приложение Flo привлекло пять миллионов долларов инвестиций. Сейчас его разработкой вместе с Гурским занимается модель и филантроп Наталья Водянова, которая в сентябре прошлого года Дмитрий принял в совет директоров.

