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Россельхознадзор снял ограничения с трех белорусских молокоперерабатывающих предприятий
10.06.2018 14:18 — Разное | Ежедневник
С 11 июня Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставки молочной продукции, наложенные 6 июня на три белорусских предприятия.
Как уже сообщалось ранее, с 6 июня 2018 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений. Речь идет о белорусских предприятиях ООО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «БЕЛЛАКТ».
После ряда совещаний с белоруской стороной Россельхознадзор посчитал "возможным отменить с 11 июня 2018 года временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом" с трех указанных предприятий.
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С 11 июня Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставки молочной продукции, наложенные 6 июня на три белорусских предприятия.
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