Россельхознадзор снял ограничения с трех белорусских молокоперерабатывающих предприятий





С 11 июня Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставки молочной продукции, наложенные 6 июня на три белорусских предприятия.

Как уже сообщалось ранее, с 6 июня 2018 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений. Речь идет о белорусских предприятиях ООО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «БЕЛЛАКТ».

После ряда совещаний с белоруской стороной Россельхознадзор посчитал "возможным отменить с 11 июня 2018 года временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом" с трех указанных предприятий.