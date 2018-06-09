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Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

10.06.2018 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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На самом деле, поспособствовать благоприятным переменам в своем подъезде достаточно просто. Например, повесить картину над почтовыми ящиками. Это вызовет у соседей неизгладимые впечатления и наверняка станет своеобразным стимулом сделать что-то в такт изменениям.

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Через определенное время начнут появляется цветы, элементы декора, намусорить и бросить окурок, да и вовсе покурить уже станет затруднительно. Вы не заметите как изменятся и взаимоотношения между соседями, люди становятся более приветливыми и дружелюбными. И сама лестничная клетка станет не зоной отчуждения, которую хочется по скорее проскочить, а той самой общей территорией - вожделенной расширенной зоной комфорта для всех без исключения жильцов.

Вашему вниманию лишь некоторые примеры реализации отдельных социальных проектов в Бресте. Возможно они станут для вас интересными и послужат действенным примером. Не ждите что кто-то со временем сделает это за вас, будьте решительнее, будьте первыми.

У нас в подъезде не курят

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Свободные мини-библиотеки в Бресте

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Немножко примеров преображения наших подъездов из соседних областей нашей страны...

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

 
Теги: Брест
 
 
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