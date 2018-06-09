Как превратить свой подъезд в добропорядочный и дружелюбный оазис

На самом деле, поспособствовать благоприятным переменам в своем подъезде достаточно просто. Например, повесить картину над почтовыми ящиками. Это вызовет у соседей неизгладимые впечатления и наверняка станет своеобразным стимулом сделать что-то в такт изменениям.





Через определенное время начнут появляется цветы, элементы декора, намусорить и бросить окурок, да и вовсе покурить уже станет затруднительно. Вы не заметите как изменятся и взаимоотношения между соседями, люди становятся более приветливыми и дружелюбными. И сама лестничная клетка станет не зоной отчуждения, которую хочется по скорее проскочить, а той самой общей территорией - вожделенной расширенной зоной комфорта для всех без исключения жильцов.

Вашему вниманию лишь некоторые примеры реализации отдельных социальных проектов в Бресте. Возможно они станут для вас интересными и послужат действенным примером. Не ждите что кто-то со временем сделает это за вас, будьте решительнее, будьте первыми.













































































Немножко примеров преображения наших подъездов из соседних областей нашей страны...











