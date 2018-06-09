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— поинтересовался— Столько всего, что можно книгу написать.— Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку.— К сожалению, нет.— К сожалению, да.— Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз.— Да сам голову сломал.