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Шнур – о разводе: "Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз"

10.06.2018 15:04 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал свой развод.

— Когда мы говорили с тобой год назад, ты сказал: «Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла». Сейчас вы решили развестись. Что произошло за эти 12 месяцев? — поинтересовался Esquire.

— Столько всего, что можно книгу написать.

— Чувствуешь себя виноватым в разводе?

— Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку.

— Озлобленные читательницы пишут тебе в комментариях — «доб***довался». Причина в этом?

— К сожалению, нет.

— Матильда ушла от тебя?

— К сожалению, да.

— Ты как-то пытался эту чашку склеить? Вернуть отношения?

— Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз.

— К кому же можно уйти от Шнура?

— Да сам голову сломал.

 
 
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал свой развод.
 
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