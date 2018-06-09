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Лидеры ШОС обеспокоены возвращением террористов из зон конфликтов в свои страны

10.06.2018 14:01 — Разное | Интерфакс  
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Страны ШОС отмечают растущую угрозу со стороны иностранных боевиков-террористов, возвращающихся в свои страны и продолжающих террористическую деятельность.

"Государства-члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают растущую угрозу от иностранных боевиков-террористов (ИБТ), которые возвращаются в страны исхода и находят пристанище в третьих странах для продолжения террористической и экстремистской деятельности на пространстве ШОС", - говорится в итоговой декларации, принятой главами государств членов ШОС на саммите в Циндао.

Лидеры договорились "проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией по этой категории лиц и их перемещениях, вводить более оперативные процедуры выдачи ИБТ в соответствии с национальным законодательством государств-членов ШОС". Кроме того, согласно документу, будет активизировано международное сотрудничество как на политическом уровне, так и по линии специальных служб.

 
 
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Страны ШОС отмечают растущую угрозу со стороны иностранных боевиков-террористов, возвращающихся в свои страны и продолжающих террористическую деятельность.
 
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