Лидеры ШОС обеспокоены возвращением террористов из зон конфликтов в свои страны

Страны ШОС отмечают растущую угрозу со стороны иностранных боевиков-террористов, возвращающихся в свои страны и продолжающих террористическую деятельность.

"Государства-члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают растущую угрозу от иностранных боевиков-террористов (ИБТ), которые возвращаются в страны исхода и находят пристанище в третьих странах для продолжения террористической и экстремистской деятельности на пространстве ШОС", - говорится в итоговой декларации, принятой главами государств членов ШОС на саммите в Циндао.

Лидеры договорились "проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией по этой категории лиц и их перемещениях, вводить более оперативные процедуры выдачи ИБТ в соответствии с национальным законодательством государств-членов ШОС". Кроме того, согласно документу, будет активизировано международное сотрудничество как на политическом уровне, так и по линии специальных служб.