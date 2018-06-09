Минск и Пекин поддерживают друг друга в любой ситуации - Лукашенко

Беларусь и Китай безоговорочно поддерживают друг друга в любой ситуации, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао в воскресенье.

"Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

"Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником", - подчеркнул он.

Президент поздравил китайскую сторону с завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал знаковым заседанием.

"Это пример, как надо проводить международные встречи. Это образец порядка, дисциплинированности и эффективности, поскольку каждый слышал друг друга, и каждый из нас мог высказаться и оценить другого. Это разительное отличие от других международных организаций", - полагает А.Лукашенко.

"ШОС - это детище Китая. Международный авторитет, который обрела организация, - свидетельство усиления роли вашей страны в мире. Мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней", - добавил президент Беларуси.