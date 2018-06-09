Пенсионер погиб на пожаре в Барановичах

9 июня в квартире девятиэтажного дома на улице Наконечникова в Барановичах произошёл пожар. Он унёс жизнь мужчины 1943 года рождения.

Спасатели справились с огнём около 7 утра. Пенсионера пытались реанимировать медики, однако их попытки не увенчались успехом.

Предполагаемая причина возгорания – неосторожность погибшего при курении.