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Пенсионер погиб на пожаре в Барановичах
9 июня в квартире девятиэтажного дома на улице Наконечникова в Барановичах произошёл пожар. Он унёс жизнь мужчины 1943 года рождения.
Спасатели справились с огнём около 7 утра. Пенсионера пытались реанимировать медики, однако их попытки не увенчались успехом.
Предполагаемая причина возгорания – неосторожность погибшего при курении.
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9 июня в квартире девятиэтажного дома на улице Наконечникова в Барановичах произошёл пожар. Он унёс жизнь мужчины 1943 года рождения.
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