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Инновации и полезные контракты: специализированная выставка «Белагро-2018» подводит итоги
Новости Беларуси. Солидные контракты, инновации и полезные контакты. Выставка «Белагро-2018» подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз она собрала более 5 сотен представителей из 28 стран – от Китая до Великобритании. На площадке в 75 тысяч квадратных метров белорусские аграрии, промышленники и ученые представили свои проекты. Безусловно, основная задача форума – продвигать нашу продукцию на мировые рынки.
Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу молочного комбината:
За шесть дней работы участники масштабного форума успели выбрать лучшую буренку страны, самого умелого пахаря, провели день картофеля и продегустировали эксклюзивные новинки от белорусских кондитеров.
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Новости Беларуси. Солидные контракты, инновации и полезные контакты. Выставка «Белагро-2018» подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот...
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