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Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

10.06.2018 14:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соглашение заключено по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Исторический документ был подписан на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Встреча большой восьмерки стала одним из важнейших политических событий в мире. Это Александр Лукашенко подчеркнул, общаясь со своим китайским коллегой.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это пример того, как надо проводить международные встречи. Это образец порядка, дисциплинированности и эффективности, поскольку каждый слышал друг друга, и каждый из нас мог высказаться и оценить позицию другого.

ШОС – это ваше детище, это детище Китая. Международный авторитет, который обрела организация – свидетельство усиления роли вашей страны в мире. И мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь.

Результат мероприятий в Циндао потрясающий, и он будет иметь свои последствия. Параллельно идет заседание, встреча «семерки». И я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее звучит.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Беларусь готова содействовать сотрудничеству в большой Евразии, а Шанхайская организация сотрудничества должна внести весомый вклад в победу здравого смысла в международной политике. Александр Лукашенко, выступая на саммите ШОС в Китае, в семиминутной речи затронул аспекты геополитики и практической кооперации стран-членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами организации. Необходимо эффективнее использовать транзитные и логистические возможности. Это должно стать перспективой для развития организации, которая охватывает 60 % территории Евразии.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Александр Лукашенко:
На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а так же по сопряжению ЕАЭС с инициативой «Пояса и пути». Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи интеграции готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии.

В стране этим целям в полной мере соответствует реализация проекта Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», за которым не зря закрепилось название «жемчужина Шелкового пути». Успешное развитие парка привлекает все большее внимание зарубежных компаний и не только Беларуси, Китая и России, но и всего мира, особенно – Европейского союза.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Под эмблемой Шанхайской организации сотрудничества должны прокладываться не только экономические пути, но и налаживаться мосты взаимопонимания между странами и регионами. Противоречия между государствами принимают все более острую форму, возникает прямая угроза втягивания стран в торговые войны, – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Александр Лукашенко:
Неопределенность стала новой нормальностью. Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях.

На фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны. Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Выступая на Совете глав государств крупнейшего интеграционного объединения континента, Президент Беларуси предложил создать IT-экосистему ШОС. Она позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира и обеспечить безопасность стран. Беларусь в качестве наблюдателя в крупнейшем интеграционном образовании Евразии с 2015 года.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соглашение заключено по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с...
 
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