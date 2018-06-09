|
В Японии автомобиль въехал в супермаркет, 14 человек пострадали
Новости Японии. 10 июня около четырёх вечера по местному времени в японском городе Сибукава префектуры Гумма автомобиль врезался в супермаркет.
Как
55-летний водитель автомобиля арестован по подозрению в неосторожности при управлении транспортным средством.
Устанавливаются детали случившегося.
По словам сотрудников магазина, автомобиль выехал со стоянки, врезался в стеклянные двери и заехал внутрь переполненного покупателями помещения.
Весной 2018 года в Японии в ДТП попал школьный автобус.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. 10 июня около четырёх вечера по местному времени в японском городе Сибукава префектуры Гумма автомобиль врезался в супермаркет. Как сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)