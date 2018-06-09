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В Японии автомобиль въехал в супермаркет, 14 человек пострадали

10.06.2018 14:08 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. 10 июня около четырёх вечера по местному времени в японском городе Сибукава префектуры Гумма автомобиль врезался в супермаркет.  

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию префектуры, в инциденте пострадали 14 человек. Пострадавших госпитализировали. Один из пациентов находится в критическом состоянии, тяжёлые ранения получили 9 человек, у ещё четверых – лёгкие травмы.  

55-летний водитель автомобиля арестован по подозрению в неосторожности при управлении транспортным средством.  

Устанавливаются детали случившегося.  

По словам сотрудников магазина, автомобиль выехал со стоянки, врезался в стеклянные двери и заехал внутрь переполненного покупателями помещения.  

Весной 2018 года в Японии в ДТП попал школьный автобус. 

Пострадали 30 человек – подробности здесь.  

 
 
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Новости Японии. 10 июня около четырёх вечера по местному времени в японском городе Сибукава префектуры Гумма автомобиль врезался в супермаркет.   Как сообщает...
 
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