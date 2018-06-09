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В Японии 22-летний парень напал на пассажиров поезда. Один человек погиб
Новости Японии. 9 июня 22-летний молодой человек напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, который следовал из Токио в Осаку.
Как
В больнице скончался мужчина, который получил смертельное ранение в шею. Чтобы установить точную причину смерти погибшего будет проведена судмедэкспертиза. Девушки в результате нападения получили травмы головы и плеч, но их жизни вне опасности.
У нападавшего изъяты два ножа. Первый находился у злоумышленника, второй был обнаружен на месте преступления.
В ходе расследования стало известно, что подозреваемый является безработным. 81-летняя родственница фигуранта сообщила, что молодой человек покинул дом, а ранее он проходил лечение в связи с психическим заболеванием.
По словам задержанного, он не планировал нападение и с жертвами не знаком. Причиной своих действий молодой человек назвал плохое настроение.
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Новости Японии. 9 июня 22-летний молодой человек напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, который следовал из Токио в Осаку. Как сообщает The Japan Times,...
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