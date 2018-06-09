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Капсулы для сна планируют установить в аэропортах Европы
Капсулы Airpods, разработанные дизайнерами из Словении, собираются использовать несколько аэропортов Европы.
Внутри капсулы можно будет расслабиться в удобном кресле-трансформере. Здесь также будет WI-FI, экран для просмотра фильмов и будильник.
Капсула полностью ограждена от внешнего звукового воздействия, так что сон уставшего пассажира ничего не нарушит. Ничего, кроме автоматического напоминания о выходе на посадку, когда будет объявлен его рейс.
Коммерческое тестирование капсул Airpods пройдёт уже в этом году.
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Капсулы Airpods, разработанные дизайнерами из Словении, собираются использовать несколько аэропортов Европы.
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