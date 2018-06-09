Капсулы для сна планируют установить в аэропортах Европы

Капсулы Airpods, разработанные дизайнерами из Словении, собираются использовать несколько аэропортов Европы.

Внутри капсулы можно будет расслабиться в удобном кресле-трансформере. Здесь также будет WI-FI, экран для просмотра фильмов и будильник.

Капсула полностью ограждена от внешнего звукового воздействия, так что сон уставшего пассажира ничего не нарушит. Ничего, кроме автоматического напоминания о выходе на посадку, когда будет объявлен его рейс.

Коммерческое тестирование капсул Airpods пройдёт уже в этом году.