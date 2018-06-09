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«Справедливому миру» отказали во включении их представителя в комиссию по тунеядцам

10.06.2018 15:20 — Разное | Партизан  
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Отказ, по словам их лидера, объяснили тем, что комиссия уже сформирована, а их представителю в ней просто нечего делать.

 «БГ» писала о том, что в обеих администрациях Бреста в соответствии с декретом №1 будут созданы комиссии по координации работы по содействию занятости населения, которые еще называют комиссиями по тунеядцам. Всех попавших в список не занятых в экономике будут приглашать на их заседания. В состав комиссий по тунеядцам входят представители органов власти, предприятий города, депутаты горсовета.

Однако, по словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, если работать в комиссии изъявит желание какая-либо общественная организация или партия, то «ради бога». Дескать, это станет показателем их активности.

Демсилы Бреста не торопились с подачей заявок на включение их представителей в комиссии по тунеядцам. Социал-демократы потому, что не видят смысла работать в комиссиях, которые не способны изменить или как-то улучшить ситуацию. Лидер ОГП Владимир Вуек пояснил, что вопрос участия в них нуждается в дополнительном изучении.

А вот городская организация партии «Справедливый мир» подала заявку на включение в комиссию по тунеядцам администрации Ленинского района Бреста своего представителя. Хотя у ее руководителя Людмилы Денисенко вовсе не было уверенности в том, что им пойдут навстречу.

На днях она позвонила в редакцию «БГ» и рассказала, что в комиссию по тунеядцам их представителя не включили. Об этом она узнала от первого заместителя главы администрации Ленинского района Бреста Игоря Царука.

«Он сказал, что нам отказано, потому что состав комиссии уже сформирован, — говорит Людмила Денисенко. — И добавил, что туда входят представители службы занятости, предприятий, депутаты, а, мол, что вам там среди них делать. Но если посмотреть с другого ракурса, то откроется вот что. В эту комиссию вошли люди, возглавляющие предприятия, медучреждения города, но, помимо этого, они еще и депутаты. Не получится ли так, что в итоге из-за их загруженности и по месту их основной работы не будет нормального руководства, и комиссия будет собираться крайне редко?»


 
Теги: Брест
 
 
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Отказ, по словам их лидера, объяснили тем, что комиссия уже сформирована, а их представителю в ней просто нечего делать.
 
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