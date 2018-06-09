Беларусь и Китай договорились о безвизовом режиме

Как передает БЕЛТА, документ появился по итогам переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От имени белорусской стороны подпись под этим соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.





Также были подписаны документы о сотрудничестве в других сферах, в том числе рамочное соглашение о предоставлении Беларуси льготного кредита на высокотехнологичный проект в АПК.



