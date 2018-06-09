ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина потеряла около $ 100 млрд из-за присоединения Крыма к России и войны на Донбассе

10.06.2018 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Об этом говорится в исследовании «Atlantic Council» «Кремлевская агрессия в Украине: ценник», которое представили в Украинском кризисном медиа-центре.


Алан Райли, научный сотрудник Eurasia Center, Atlantic Council

«Украина потеряла 100 миллиардов долларов после российской агрессии в Крыму и на востоке страны. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины», – говорится в исследовании.

Основными материальными потерями Украины стали земля, энергетические активы, банки, бизнес-предприятия и жилье.

В исследовании отмечается, что стоимость 1,4 млн гектаров крымской земли оценивается в $ 1,8 млрд. Украинские банки потеряли активы в крымских филиалах стоимостью примерно $ 1,7 — 1,9 млрд. Еще миллиард долларов украинские власти потеряли из-за конфискацию Россией «Крымэнерго».

В свою очередь из-за боевых действий на востоке Украины была разрушена значительная часть инфраструктуры, отмечается в докладе. Потери, по оценкам экспертов, составили $ 9,5 млрд. Украина также потеряла $ 14 млрд из-за снижения торгового оборота с Россией.

Согласно исследованию, Москва ежегодно тратит $ 2 млрд на Крым, что составляет 0,14% от ВВП России.

В начале мая международный арбитраж в Гааге обязал Россию компенсировать украинским компаниям $ 159 млн за нарушение прав украинских инвесторов после присоединения Крыма, пишет belsat.eu


 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом говорится в исследовании «Atlantic Council» «Кремлевская агрессия в Украине: ценник», которое представили в Украинском кризисном медиа-центре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шнур – о разводе: "Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика