Украина потеряла около $ 100 млрд из-за присоединения Крыма к России и войны на Донбассе





Алан Райли, научный сотрудник Eurasia Center, Atlantic Council





«Украина потеряла 100 миллиардов долларов после российской агрессии в Крыму и на востоке страны. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины», – говорится в исследовании.





Основными материальными потерями Украины стали земля, энергетические активы, банки, бизнес-предприятия и жилье.





В исследовании отмечается, что стоимость 1,4 млн гектаров крымской земли оценивается в $ 1,8 млрд. Украинские банки потеряли активы в крымских филиалах стоимостью примерно $ 1,7 — 1,9 млрд. Еще миллиард долларов украинские власти потеряли из-за конфискацию Россией «Крымэнерго».





В свою очередь из-за боевых действий на востоке Украины была разрушена значительная часть инфраструктуры, отмечается в докладе. Потери, по оценкам экспертов, составили $ 9,5 млрд. Украина также потеряла $ 14 млрд из-за снижения торгового оборота с Россией.





Согласно исследованию, Москва ежегодно тратит $ 2 млрд на Крым, что составляет 0,14% от ВВП России.





belsat.eu В начале мая международный арбитраж в Гааге обязал Россию компенсировать украинским компаниям $ 159 млн за нарушение прав украинских инвесторов после присоединения Крыма, пишет



