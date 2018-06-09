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Ирак предпочел американским танкам российские Т-90С

10.06.2018 14:50 — Разное | Партизан  
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Иракская 35-я бригада 9-й танковой дивизии получила 39 танков Т-90С. Машины российского производства заменили американские M1A1 Abrams, которые состояли на вооружении бригады до этого времени, пишет Jane's.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как отмечает lenta.ru, иракские военные уже знакомы с новой техникой — осваивать ее им помогали специалисты из России.

По данным Минобороны республики, американские «Абрамсы» передали 34-й бригаде, использовавшей ранее танки Т-72С, на базе которых в итоге и были разработаны Т-90С.

Первая партия российских Т-90С была поставлена в Ирак в феврале 2018 года. Отмечалось, что всего по условиям договора Россия передаст республике 73 танка. Поставки планировали осуществлять поэтапно.
Танк Т-72 отряда ополчения "Фатимиюн" на переднем крае в горах в 10 км от Пальмиры

Перед этим в сети появилось видео из порта Усть-Луга в Ленинградской области, на котором запечатлена погрузка танков Т-90С для отправки в Ирак.

О поставках в 2017 году сообщила компания-производитель танков — научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Позднее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтверждал, что Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии.

Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы ОТШУ «Штора», но вместо них установлены дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером.


 
 
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Иракская 35-я бригада 9-й танковой дивизии получила 39 танков Т-90С. Машины российского производства заменили американские M1A1 Abrams, которые состояли на вооружении...
 
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