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В квартире содержали 76 котов. На хозяйку составили протокол
На женщину, из однокомнатной квартиры которой изъяли 76 котов, составили административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Фото: vk.com/stopzhivoderka_minsk
«В мае во Фрунзенское РУВД города Минска поступило коллективное обращение от жильцов многоэтажки по улице Чайлытко — жители информировали милицию о соседке, которая содержит в своей однокомнатной квартире 76 котов. Участковым инспектором милиции в отношении гражданки был составлен протокол по ст. 15.47 КоАП Беларуси (Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных)», — говорится в сообщении милиции.
Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения.
Напомним, 6 июня служба отлова в Минске вывезла из однокомнатной квартиры на улице Чайлытко 76 котов. Огромное количество животных хозяйка объяснила тем, что у нее «не было денег на стерилизацию».
Жители дома, пишет
«У нас не существует понятия „жестокое обращение с животными“, но, на мой взгляд, то, что происходило в той квартире, самое что ни на есть жестокое и безответственное отношение к братьям нашим меньшим», — заявила руководитель «Фауны города» Тамара Цариковская.
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На женщину, из однокомнатной квартиры которой изъяли 76 котов, составили административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
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