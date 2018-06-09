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Артем Милевский: по некоторым причинам к Киеву немного охладел

10.06.2018 14:15 — Разное | Партизан  
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Милевский в интервью украинскому ресурсу "Команда 1" рассказал о карьере на исторической родине, уровне чемпионата Беларуси, скорой встрече с Марадоной, работе Александра Хацкевича в киевском "Динамо", тренерской карьере Александра Алиева и многом другом.

Артем Милевский: по некоторым причинам к Киеву немного охладел
Артем, до прихода в брестское "Динамо" во всех своих последних клубах дольше года вы не задерживались. Но сейчас уже второй сезон выступаете в Бресте. Чем подкупает ваша нынешняя команда?
Ранее не задерживался на больший срок в этих клубах, потому что были разные ситуации, так подписывались контракты. Сначала надо было помочь одной команде, потом другой. Так складывались обстоятельства. Что касается брестского "Динамо", то в первую очередь, Беларусь — моя историческая родина, я играю дома. Чувствую себя здесь очень комфортно. Во-вторых, с "Динамо" я выигрываю трофеи — Суперкубок Беларуси и Кубок страны, поэтому у нас достаточно амбициозная команда, и я рад, что причастен к ее успехам. Уверен, нам по силам еще поправить сейчас свое положение в чемпионате, потому что мы еще не сказали своего последнего слова,пишет pressball.by

"Непривычно играть, когда раньше в это время лежал на шезлонге"

"Динамо" Брест собирается бороться за медали?
Да, перед нами стоит задача быть в тройке. Сейчас немного потеряли очки в последних матчах, но я уверен, что мы будем догонять конкурентов и сделаем все возможное, чтобы решить наши поставленные цели на этот сезон.

На Лигу Европы будете делать ставку в нынешнем сезоне?
Пока не хочется забегать вперед, поэтому о Лиге Европы будем думать не раньше, чем через месяц. Конечно, амбиции удачнее выступить на евроарене, чем в прошлом году, у нас тоже есть. Сейчас пока первоочередная наша задача подтянуть свои результаты в национальном чемпионате.

Перед началом нынешнего сезона в Беларуси не было мыслей снова отправиться поиграть в Европу?
Такие вопросы трансферов в компетенции моего менеджера и друга Александра Панкова, он занимается этими вопросами. Могу сказать, что мне комфортно в "Динамо" и я рад, что выступаю в этой команде.

Чемпионат Беларуси играется по системе "весна-осень". Тяжело выходить на поле, когда все друзья-футболисты сейчас отдыхают?
Хороший вопрос… Действительно, обычно в конце мая начинается отпуск, и ты находишься где-то в Киеве, в Одессе на море или на курорте на шезлонге. Поэтому, конечно, немного непривычно играть в такой системе чемпионата. Но потихоньку привыкаю, так что все нормально, уже никаких трудностей.

С какой командой в Украине или другой европейской командой, в которой вы играли, можно сравнить брестское "Динамо"?
Тяжело это сделать. Каждый клуб особенный. У каждой команды свой стиль, и сравнивать какую-то свою бывшую команду с брестским "Динамо" не стал бы.

Уровень чемпионата Беларуси вас устраивает?
Он достаточно высокий. Некоторые легионеры, которые приезжают в Беларусь, когда сталкиваются с местным футболом, думают, что тут легко. Однако потом они понимают, что это далеко не так. Много разных примеров бывало. Чемпионат специфический и не каждому легко тут играть, как может показаться на первый взгляд.

В чемпионате Беларуси, кстати, самое большое представительство украинцев — 26 футболистов. С кем-то из них знакомы?
Сергей Рожок в Могилеве играет. Мы с ним знакомы по киевскому "Динамо", где учились вместе, на юношеском уровне вместе играли, жили на старой базе. Несколько раз виделись с Артемом Радченко, играли друг против друга в чемпионате и Кубке.

"Будет интересно познакомиться с такой легендой, как Марадона"

Недавно брестское "Динамо" ошарашило футбольную общественность, объявив о сотрудничестве с легендарным Диего Марадоной, который был назначен председателем правления вашего клуба. Аргентинец уже приезжал в Беларусь?
В моей жизни уже было столько сенсаций, в том числе про меня, что назначение Марадоны на должность в нашем клубе меня не удивила. В Беларуси его еще не было. Конечно, ждем с нетерпением и будем рады знакомству.

Он будет главным тренером "Динамо"?
Не знаю, все эти вопросы в компетенции наших боссов. Чем он будет заниматься в "Динамо", пока не слышал. Знаю только, что его приезд к нам в Брест ожидается после чемпионата мира. Безусловно, это легенда мирового футбола и будет интересно познакомиться с такой личностью.

Как часто у вас сейчас есть возможность бывать дома в Минске или в Киеве?
Домой один раз в две недели приезжаю стабильно. В Киеве бываю реже. Конечно, для меня он остается родным и близким, это моя вторая родина. Люблю Киев и буду любить, но по некоторым причинам к нему немного охладел. Он навсегда останется в моем сердце.

На финал Лиги чемпионов не удалось вырваться?
Нет, у нас сезон в разгаре, тренировки были и в субботу, и в воскресенье. Поэтому если бы отпрашивался, чтобы съездить на финал, меня бы не поняли. Смотрел матч по телевизору. Естественно рад, что "Реал" одержал победу в финале.

"Чаще всего общаюсь с Олегом Гусевым"

За выступлением киевского "Динамо" удается следить в Беларуси?
Конечно. Не хочу много углубляться в жизнь "Динамо". Но заметно, что сейчас в Киеве молодая, перспективная команда. Видна также качественная работа Александра Хацкевича, он полностью поглощен этой работой. Интересно будет посмотреть, как сыграет команда в квалификации Лиги чемпионов. Желаю киевлянам успехов, чтобы пробиться в групповой турнир.

С кем чаще всего поддерживаете связь из бывших партнеров по "Динамо"?
С Олегом Гусевым. Общаемся, переписываемся.

Удивились, что Александр Алиев так быстро вернулся в футбол, но уже в качестве тренера?
Мы с ним часто на связи, созваниваемся, узнаем, как дела друг у друга. Я ему желаю только всяческих успехов. Он мой старый друг, мы вместе с ним начинали футбольную карьеру. Это его выбор, его решение и я желаю ему, чтобы все получилось.

А какие у вас планы на будущее, где будете жить, чем заниматься после окончания карьеры?
Это вопрос, на который я смогу ответить только через пару лет…


 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Милевский в интервью украинскому ресурсу "Команда 1" рассказал о карьере на исторической родине, уровне чемпионата Беларуси, скорой встрече с Марадоной, работе...
 
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