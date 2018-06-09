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Лукашенко дал отмашку на подготовку площадок под стадион и бассейн за китайские деньги

10.06.2018 14:00 — Разное | Партизан  
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7 июня Александр Лукашенко подписал указ о подготовке территорий для строительства бассейна международного стандарта на Кальварийской и Национального футбольного стадиона на Ванеева. Объекты возведут с привлечением китайских денег.

Лукашенко дал отмашку на подготовку площадок под стадион и бассейн за китайские деньги
 Документом определено, в какой срок и за чей счет нужно снести существующие здания на этих земельных участках.

Бассейн
Недавно мы писали, что бассейн международного стандарта собираются строить на месте типографии «Красная звезда» и жилых двухэтажек возле «Молодежной». Это место выбрано по решению китайской стороны.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY
Из указа следует, что снести вышеуказанные объекты и подготовить инженерные сети нужно в 2018—2019 годах. Заказчиком работ определено УКС Мингорисполкома, генподрядчиком ОАО «Трест № 15 «Спецстрой». Работники «Красной звезды» переводятся на полиграфкомбинат на Корженевского, но что будет с жильцами двухэтажек?

Как следует из указа, их могут переселить в квартиры, которые переданы Мингорисполкому застройщиками в счет компенсации бюджету города стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу.

Стадион
Национальный футбольный стадион за китайские деньги разместится возле нынешнего «Трактора» на Ванеева. Это место выбрано еще в 2014 году, когда там хотели вместе с «Трайплом» строить «Динамо-Арену».


Изображение носит иллюстративный характер. Фото с сайта legia.com
Но нынешний указ отменяет указ о строительстве «Динамо-Арены» от 2014 года и также утверждает подготовку площадки под стадион в 2018—2019 годах. Тут заказчиком определено УКС «Заводского района», генподрядчиком — то же ОАО «Трест № 15 «Спецстрой».

Напомним, подходы к реализации этого проекта с 2014 года неоднократно менялись: сначала его должна была строить китайская компания, потом рассматривался вариант покупки готового европейского проекта, потом — разработка своего.

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Из нового указа следует, что работы по подготовке обеих площадок и по возмещению убытков землепользователям финансируются из бюджета Минска. Деревья на этих участках можно удалять без компенсационных посадок и выплат.

Отметим, что документ подписан и вступил в силу накануне визита Александра Лукашенко на саммит ШОС в Китай. Ранее сообщалось, что китайская сторона может выделить на строительство стадиона и бассейна 180 миллионов долларов.


 
Теги: Минск
 
 
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