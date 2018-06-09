Baby Cook: готовим сладкий плов на гриле

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В начале лета кулинарный проект Baby Cook запускает серию выпусков, в которых повар Александр вместе с детками будет готовить блюда на гриле. В новом выпуске Саша и его десятилетняя гостья Полина готовят сладкий плов.
В казан заливаем 50 г растительного масла, накаляем его и добавляем 200 г риса и специи. В нашем случае это карри, соль, ванилин, чёрный молотый перец и мускатный орех.
Обжариваем рис в масле примерно 5 минут, пока она не станет прозрачным.
Добавляем немного воды, чтобы она полностью покрыла рис.
Затем добавляем измельченные орехи и сухофрукты по вашему вкусу и 20 г сливочного масла.
Как только рис запарится и увеличится в объеме, добавляем 50 г меда, перемешиваем и снимаем плов с огня.
Сладкий плов готов! Такое блюдо не отнимет у вас много времени и принесет много радости вашей семье. Приятного аппетита!
Принять участие в проекте очень просто. Напишите письмо на почту ovglazunova@gmail.com. В нем должны быть фотографии вашего ребенка (от 4 до 14 лет) с его любимым блюдом, которое вы приготовили вместе, и небольшой рассказ о нём. А мы обязательно пригласим маленького кулинара на нашу уютную кухню.