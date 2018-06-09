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Baby Cook: готовим сладкий плов на гриле

10.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Baby Cook: готовим сладкий плов на&nbsp;гриле
Видео: Ольга Глазунова
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В начале лета кулинарный проект Baby Cook запускает серию выпусков, в которых повар Александр вместе с детками будет готовить блюда на гриле. В новом выпуске Саша и его десятилетняя гостья Полина готовят сладкий плов.

У Полины очень много увлечений: она занимается в театральном кружке, ходит на карате и танцы. И в этом плотном графике девочка находит время, чтобы помочь родителям на кухне. Теперь Полина умеет готовить и сладкий плов на гриле.Ольга Глазунова

  • В казан заливаем 50 г растительного масла, накаляем его и добавляем 200 г риса и специи. В нашем случае это карри, соль, ванилин, чёрный молотый перец и мускатный орех.
  • Обжариваем рис в масле примерно 5 минут, пока она не станет прозрачным.
  • Добавляем немного воды, чтобы она полностью покрыла рис.
  • Затем добавляем измельченные орехи и сухофрукты по вашему вкусу и 20 г сливочного масла.
  • Как только рис запарится и увеличится в объеме, добавляем 50 г меда, перемешиваем и снимаем плов с огня.

Сладкий плов готов! Такое блюдо не отнимет у вас много времени и принесет много радости вашей семье. Приятного аппетита!

Принять участие в проекте очень просто. Напишите письмо на почту ovglazunova@gmail.com. В нем должны быть фотографии вашего ребенка (от 4 до 14 лет) с его любимым блюдом, которое вы приготовили вместе, и небольшой рассказ о нём. А мы обязательно пригласим маленького кулинара на нашу уютную кухню.

 
 
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