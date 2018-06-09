Белорусские гребцы продолжают пополнять медальную копилку на чемпионате Европы в Белграде

Следом за двумя серебряными наградами у девушек в белорусскую гребную копилку 10 июня упали и медали мужчин.

Артём Козырь выиграл бронзу на дистанции 200 метров среди каноэ-одиночек. Победителю из Грузии он проиграл всего три десятых секунды.

Чуть позже серебро в заезде каноэ-двоек на аналогичную дистанцию взял дуэт Глеб Солодуха - Денис Махлай. Их опередили лишь россияне.