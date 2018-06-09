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Белорусы завоевали в воскресенье четыре серебряные медали ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

10.06.2018 15:47 — Разное | Tut.by  
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Белорусские гребцы завоевали в воскресенье четыре серебряные медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.


Ольга Худенко стала второй на дистанции 500 метров байдарки-одиночки с результатом 1.48,762, уступив только венгерке Дануте Козак (1.47,742).

Надежда Макарченко и Ольга Климова завоевали серебро на дистанции 500 метров каноэ-двойки (1.56,238). Золото здесь также досталось Венгрии.

Глеб Солодуха и Денис Махлай финишировали вторыми на дистанции 200 метров каноэ-двойки, всего 0,2 секунды уступив российскому дуэту.

Наконец, Елена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми вслед за венгерками на дистанции 200 метров каноэ-двойки.

 
 
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Белорусские гребцы завоевали в воскресенье четыре серебряные медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.
 
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