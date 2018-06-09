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До 30 градусов тепла прогнозируется в отдельных районах Беларуси 11 июня

10.06.2018 15:53 — Разное | Аргументы и факты  
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До 30 градусов тепла прогнозируется в отдельных районах Беларуси 11 июня
Фото из открытых источников

До 30 градусов тепла прогнозируется в отдельных районах Беларуси 11 июня В Минске 4 июня побит температурный рекорд 105-летней давности
Ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, утром и днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер ночью будет слабым, днем - южным, умеренным, при грозах порывистым.

Ночью и утром температура воздуха составит 10-16 градусов тепла, при этом по востоку страны будет холоднее - 7-9 градусов со знаком плюс. Во второй половине дня синоптики прогнозируют повышение до плюс 24 градусов, а в отдельных районах - до 30 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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