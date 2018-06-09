До 30 градусов тепла прогнозируется в отдельных районах Беларуси 11 июня

Минске В 4 июня побит температурный рекорд 105-летней давности

Ночью и утром температура воздуха составит 10-16 градусов тепла, при этом по востоку страны будет холоднее - 7-9 градусов со знаком плюс. Во второй половине дня синоптики прогнозируют повышение до плюс 24 градусов, а в отдельных районах - до 30 градусов.