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Гонщик "Минска" выиграл последний этап "Тура Сербии"

10.06.2018 15:55 — Разное | Tut.by  
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Гонщик «Минска» Бронислав Самойлов выиграл завершающий этап трехдневки второй категории «Тур Сербии».


На финише Самойлов на три секунды опередил турка Ахмета Оркена. Третьим стал еще один гонщик «Минска» Станислав Божков.

В общем зачете победу праздновал аргентинец Херман Тивани ("Тревиджани"), на восемь секунд опередивший белоруса Евгения Соболя ("Минск").

Бронислав Самойлов в общем зачете стал четвертым.

Таким образом, «Минск» завоевал в Сербии 61 очко. Победа Самойлова стала для шоссейной команды клуба одиннадцатой в сезоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик "Минска" Бронислав Самойлов выиграл завершающий этап трехдневки второй категории "Тур Сербии".
 
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