Гонщик «Минска» Бронислав Самойлов выиграл завершающий этап трехдневки второй категории «Тур Сербии».





На финише Самойлов на три секунды опередил турка Ахмета Оркена. Третьим стал еще один гонщик «Минска» Станислав Божков.

В общем зачете победу праздновал аргентинец Херман Тивани ("Тревиджани"), на восемь секунд опередивший белоруса Евгения Соболя ("Минск").

Бронислав Самойлов в общем зачете стал четвертым.

Таким образом, «Минск» завоевал в Сербии 61 очко. Победа Самойлова стала для шоссейной команды клуба одиннадцатой в сезоне.