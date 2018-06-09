Женщина, у которой забрали 76 котов, может заплатить штраф до 360 рублей

Помните историю о том, как в начале июня служба отлова в Минске вывезла из однокомнатной квартиры 76 котов? Тогда же хозяйка объяснила, что животных так много, потому что у нее «не было денег на стерилизацию». Так вот, на котовладелицу составили административный протокол, пишет TUT.by, ссылаясь на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«В мае во Фрунзенское РУВД города Минска поступило коллективное обращение от жильцов многоэтажки по улице Чайлытко – жители информировали милицию о соседке, которая содержит в своей однокомнатной квартире 76 котов. Участковым инспектором милиции в отношении гражданки был составлен протокол по статье 15.47 КоАП», а – говорится в сообщении милиции.

Статья, которую вменяют хозяйке котов, называется «Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных)». Если женщину признают виновной, она будет обязана заплатить штраф в размере от одной до пятнадцати базовых величин (до 367 рублей) или просто получит предупреждение. Если по этой же статье женщину признают виновной во второй раз, ее ждет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

Напомним, 6 июня, после многочисленных жалоб в квартиру женщины смогла попасть комиссия из сотрудников администрации, милиции, коммунальных и санитарных служб, РОЧС. И та открыла дверь. Она (комиссия) утверждает, что дом находился в ужасном состоянии – на полу был слой фекалий. «У нас не существует понятия «жестокое обращение с животными», но, на мой взгляд, то, что происходило в той квартире, самое что ни на есть жестокое и безответственное отношение к братьям нашим меньшим», – заявила руководитель «Фауны города» Тамара Цариковская.