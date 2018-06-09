ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина, у которой забрали 76 котов, может заплатить штраф до 360 рублей

10.06.2018 14:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Помните историю о том, как в начале июня служба отлова в Минске вывезла из однокомнатной квартиры 76 котов? Тогда же хозяйка объяснила, что животных так много, потому что у нее «не было денег на стерилизацию». Так вот, на котовладелицу составили административный протокол, пишет TUT.by, ссылаясь на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«В мае во Фрунзенское РУВД города Минска поступило коллективное обращение от жильцов многоэтажки по улице Чайлытко – жители информировали милицию о соседке, которая содержит в своей однокомнатной квартире 76 котов. Участковым инспектором милиции в отношении гражданки был составлен протокол по статье 15.47 КоАП», а – говорится в сообщении милиции. 

Статья, которую вменяют хозяйке котов, называется «Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных)». Если женщину признают виновной, она будет обязана заплатить штраф в размере от одной до пятнадцати базовых величин (до 367 рублей) или просто получит предупреждение. Если по этой же статье женщину признают виновной во второй раз, ее ждет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

Напомним, 6 июня, после многочисленных жалоб в квартиру женщины смогла попасть комиссия из сотрудников администрации, милиции, коммунальных и санитарных служб, РОЧС. И та открыла дверь. Она (комиссия) утверждает, что дом находился в ужасном состоянии – на полу был слой фекалий. «У нас не существует понятия «жестокое обращение с животными», но, на мой взгляд, то, что происходило в той квартире, самое что ни на есть жестокое и безответственное отношение к братьям нашим меньшим», – заявила руководитель «Фауны города» Тамара Цариковская.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните историю о том, как в начале июня служба отлова в Минске вывезла из однокомнатной квартиры 76 котов? Тогда же хозяйка объяснила, что животных так много, потому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер КНДР встретился с премьер-министром Сингапура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика