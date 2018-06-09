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Беларусь и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

10.06.2018 16:09 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Беларусь и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Как сообщает БЕЛТА, документ заключен по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Стороны также подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах. В частности, заключено межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, рамочное соглашение о предоставлении Беларуси льготного кредита для реализации заключительного этапа организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, меморандум между Министерством экономики Беларуси и Государственным агентством международного развития и сотрудничества Китая о сотрудничестве по развитию человеческого потенциала.

Среди подписанных документов также меморандум между Минэкономики Беларуси и Министерством коммерции Китая о Плане совместного развития двух стран на основе сопряжения стратегических программ на средне- и долгосрочный периоды, порядок взаимодействия между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Главным таможенным управлением Китая о взаимном признании уполномоченных экономических операторов.

 
 
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Беларусь и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.
 
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