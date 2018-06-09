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Мужчину обвиняют в нарушении уставных отношений в армии и в нарушении правил несения воинской службы (ч. 1 ст. 443, ст. 454 и ч. 2 ст. 443 Уголовного кодекса).В частности, за избиение солдата, который призывался позже. Вот как это описано в официальном документе:цитирует документОбвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.