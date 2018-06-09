"Наше мероприятие гораздо мощнее звучит". Лукашенко принизил саммит "большой семерки"

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С сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Об этомзаявил 10 июня во время переговоров с Председателем КНРна полях саммита ШОС в Циндао.- цитирует Лукашенко его пресс-служба.Президент поздравил китайскую сторону с успешным завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал знаковым заседанием.обратил внимание глава государства.Лукашенко также отметил, что проведенная Китаем и лично его лидером трудная работа по организации саммита стоила затраченных усилий.- заявил президент.Он констатировал, что во всех СМИ цитируются заявления глав государств с саммита и двусторонних переговоров, которые состоялись на его полях.В свою очередь Си Цзиньпин отметил активное участие Беларуси в заседаниях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул готовность Китая всегда быть надежным другом и партнером Беларуси.- сказал Председатель КНР.Си Цзиньпин также вспомнил свою первую встречу с Александром Лукашенко.заявил лидер Китая.Во время переговоров главы государств уделили особое внимание укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых инициатив и проектов, углублению межрегионального взаимодействия. По итогам встречи подписан пакет документов о развитии сотрудничества в туристической, экономической, финансовой и таможенной сферах.Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись памятными сувенирами и подарками.