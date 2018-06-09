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"Наше мероприятие гораздо мощнее звучит". Лукашенко принизил саммит "большой семерки"
Фото: president.gov.by
С сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 июня во время переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Циндао.
"Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Президент поздравил китайскую сторону с успешным завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал знаковым заседанием.
"Это пример, как надо проводить международные встречи. Это образец порядка, дисциплинированности и эффективности, поскольку каждый слышал друг друга, и каждый из нас мог высказаться и оценить другого. Это разительное отличие от других международных организаций, - обратил внимание глава государства. - ШОС - это детище Китая. Международный авторитет, который обрела организация, - свидетельство усиления роли вашей страны в мире. Мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней".
Лукашенко также отметил, что проведенная Китаем и лично его лидером трудная работа по организации саммита стоила затраченных усилий. "Потому что результат мероприятий в Циндао потрясающий, и он будет иметь свои последствия. Я посмотрел международные новости. Не знаю, случайно или нет, параллельно идет встреча "семерки". Я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее звучит", - заявил президент.
Он констатировал, что во всех СМИ цитируются заявления глав государств с саммита и двусторонних переговоров, которые состоялись на его полях.
В свою очередь Си Цзиньпин отметил активное участие Беларуси в заседаниях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул готовность Китая всегда быть надежным другом и партнером Беларуси. "Мы готовы соединить наше развитие с развитием Беларуси", - сказал Председатель КНР.
Си Цзиньпин также вспомнил свою первую встречу с Александром Лукашенко. "Мы с первого момента знакомства как давние друзья. Мы все время сверяем часы по вопросам развития отношений, тематике, представляющей взаимный интерес, постоянно придаем новый импульс развитию двусторонних отношений. Я готов и в дальнейшем поддерживать такие тесные контакты", - заявил лидер Китая.
Во время переговоров главы государств уделили особое внимание укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых инициатив и проектов, углублению межрегионального взаимодействия. По итогам встречи подписан пакет документов о развитии сотрудничества в туристической, экономической, финансовой и таможенной сферах.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись памятными сувенирами и подарками.
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Президент Беларуси сравнил саммит "большой семерки" с заседанием глав Шанхайской организации сотрудничества.
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