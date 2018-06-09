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Лидер КНДР встретился с премьер-министром Сингапура
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с главой правительства Сингапура Ли Сяньлуном, передают в воскресенье западные СМИ.
Ранее в МИД Сингапура сообщили, что Ли Сяньлун планирует провести отдельные переговоры как с Ким Чен Ыном, так и с американским президентом Дональдом Трампом.
"Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун по отдельности проведет встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном и с президентом США Дональдом Трампом 10 и 11 июня соответственно, когда лидеры посетят Сингапур для проведения саммита США-КНДР", - отмечается в распространенном ранее заявлении сингапурского МИД.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье приземлился в Сингапуре, после чего его кортеж направился к отелю "Сент-Реджис". Прибытие Д.Трампа, который вылетел в Сингапур из Канады, ожидается в ближайшее время.
Встреча американского президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с главой правительства Сингапура Ли Сяньлуном, передают в воскресенье западные СМИ. Ранее в МИД Сингапура сообщили,...
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