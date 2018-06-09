Минская ГАИ проверит городские автобусы

В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте в столице с 11 по 20 июня 2018 года пройдет комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Автобус».

За 5 месяцев 2018 года на территории г. Минска по вине водителей автобусов совершено 8 дорожно-транспортных происшествия (14 - за аналогичный период 2017 года), в результате которых погибших нет (0 – за аналогичный период 2017 года), 11 человек получили травмы различной степени тяжести (21 – за аналогичный период 2017 года). Из них по вине водителей маршрутных такси ДТП, в которых пострадали люди не зарегистрировано (1 – за аналогичный период 2017 года), сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г.Минска Виктория Царук.

Продолжает иметь место дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, осуществляющих перевозку пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, в результате чего жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности.

По-прежнему остается достаточно высоким число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений Правил дорожного движения. Выявляются многочисленные факты осуществления перевозок с нарушением действующих нормативных документов.

Основными среди допускаемых нарушений являются:

-превышение разрешенной скорости движения;

-проезд на запрещающий сигнал светофора;

-нарушение правил маневрирования;

-нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части;

-пользование во время управления транспортным средством мобильным телефоном и другие.

Сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации, так же будет организован контроль за техническим состоянием и правомерностью переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений законодательства будут применены действенные меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам.